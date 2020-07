Wnioski na szkolną wyprawkę w lipcu przez internet

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rusza kolejna edycja programu „Dobry Start". To 300 złotych wsparcia na zakup szkolnej wyprawki.

Wnioski w tej sprawie mieszkańcy naszego regionu mogą składać już od środy. - Przez pierwszy miesiąc jednak tylko w formie elektronicznej - mówi rzecznik Szczecińskiego Centrum Świadczeń Maciej Homis. - Same wnioski są bardzo proste. Wypełniamy w nich tylko podstawowe dane, zarówno swoje, jak i dzieci. Informacje na temat tego, do jakich szkół uczęszczają. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób na przesłanie dokumentów bezpośrednio do Centrum Świadczeń i oczywiście najbezpieczniejszy w dobie koronawirusa.



Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Pieniądze zostają przyznane niezależnie od dochodu rodziny.