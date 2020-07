Marszałek Sejmu: zmniejszenie opłat za gaz to niebywały sukces [DUŻO ZDJĘĆ]

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że gazoport w Świnoujściu zapewnia Polsce bezpieczeństwo energetyczne i pozwala obniżyć ceny za gaz.

Do Terminalu LNG iw Świnoujściu dotarła w piątek 100. dostawa gazu skroplonego. Transport pochodzi z Kataru.Marszałek Witek przypomniała, że jeszcze kilka lat temu 90 procent dostaw gazu do Polski pochodziło z Rosji.- Słyszeliśmy już niejeden raz szantaż w postaci groźby "przykręcenia kurka z gazem". Nie mogliśmy sobie na to, jako państwo ambitne; państwo, które chciało być państwem nowoczesnym, w pełni suwerennym i niezależnym pozwolić, żeby kiedykolwiek mógł nas szantażować - podkreśliła marszałek Witek.Setna dostawa gazu to po prostu rutyna, to wyraz dojrzałości naszego państwa - mówił minister Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.- W 2016 roku mogliśmy przyjąć pierwszą handlową dostawę skroplonego gazu do Polski. Dzisiaj mamy statek setny, a to oznacza że nasze państwo osiąga dojrzałość, znaczy, że jesteśmy w stanie realizować projekty, które wykraczają poza jedną kadencję sejmową, poza jeden rząd, które po prostu są potrzebne Polsce, bo to jest polski interes - zaznaczył Naimski.Do tej pory tą drogą sprowadzono do Polski 11 miliardów metrów sześciennych paliwa po regazyfikacji.- Ten gaz idzie nie tylko do przedsiębiorstw, nie tylko przemysł z niego korzysta, ale także odbiorcy indywidualni. Wzrost poczucia bezpieczeństwa energetycznego to jest jedno, ale także zmniejszenie opłat za gaz dla odbiorców indywidualnych o ponad 10 procent, jak się przed chwilą dowiedziałam, to jest naprawdę niebywały sukces. Nigdy wcześniej takiej obniżki gazu dla odbiorców indywidualnych nie było - dodała marszałek Witek.Pierwszy transport LNG do Polski przybył z Kataru pod koniec 2015 roku, natomiast 17 czerwca 2016 roku terminal przyjął pierwszą dostawę komercyjną.