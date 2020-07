Elżbieta Witek: wkrótce m.in. bon turystyczny [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jeszcze podczas wakacji Sejm przyjmie ustawę o bonie turystycznym dla rodzin - powiedziała podczas spotkania z mieszkańcami Nowogardu marszałek Sejmu, Elżbieta Witek.

Zgodnie ze zgłoszoną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawą bon turystyczny ma przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów.Wysokość bonu na każde dziecko do 18. roku życia to 500 zł, dzieci z niepełnosprawnością uzyskują 1 tys. zł.- Przyjmiemy go tak, żeby jeszcze podczas tych wakacji można było z niego skorzystać. Z jednej strony ma on wesprzeć polską rodzinę, ale to jest także wsparcie branży turystycznej, która najbardziej ucierpiała na epidemii koronawirusa, która dotknęła nie tylko Polskę, ale cały świat - powiedziała.Marszałek Witek powiedziała także, że rząd Mateusza Morawieckiego wspiera samorządy takie jak Nowogard.- W ciągu pięciu lat ponad 42 miliardy złotych, które poszły na to województwo jako rządowe inwestycje. Ponad 3 miliardy z samej tarczy antykryzysowej. Fundusz Dróg Samorządowych... - z tego budujecie drogi w gminach, w powiecie, w województwie - mówiła.Marszałek Sejmu zapowiedziała także, że wkrótce będzie procedowania ustawa o Funduszu Medycznym. To inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy dla rodzin, których nie stać na leczenie.Na Fundusz ma zostać przeznaczone 3 miliardy złotych.