Dobrzyński ostro o kampanii ze strony opozycji

Jeśli te wyniki się potwierdzą, to będzie wielkie zwycięstwo w niezwykle brutalnej kampanii wyborczej - tak sondażowe wyniki wyborów prezydenckich skomentował poseł Leszek Dobrzyński, szef Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie.

- W 1989 roku tamta kampania nie była tak brutalna, oczywiście ze strony opozycji, jak ta w tym roku. Użyto tej samej dokładnie metody, jakiej użyto wobec Lecha Kaczyńskiego, niszczenia. Był to język pełen pogardy, pełen brutalności i absolutnie pełna agresja - powiedział Dobrzyński.Poseł Leszek Dobrzyński nie ma wątpliwości, że agresja wciąż będzie obecna w życiu publicznym.- Dopóki politycy PO: pan Nitras, pan Schetyna, pan Tusk i jego, ich koledzy i koleżanki będą w polityce nic się tutaj nie zmieni. To są ludzie pełni cynicznej pogardy, którzy absolutnie w cyniczny sposób używają agresywnego języka agresji, scen brutalności i to jest ich świat, to jest ich bajka, to jest ich język, to jest ich metoda działania - dodał Dobrzyński.Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda ma 50,8 procent poparcia, a jego rywal Rafał Trzaskowski - 49,2 procent - wynika z sondażu late poll dla TVP, TVN i Ipsosu z 50 procent komisji wyborczych.