Dobrzyński: Takie jest prawo demokracji

Mam wrażenie, że działacze opozycji i osoby ich wspierające nie dorośli do demokracji - powiedział w "Popołudniowej Przeplatance" poseł Leszek Dobrzyński, szef Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie.

W ten sposób parlamentarzysta komentował fakt, że opozycja nie może pogodzić się z wygraną prezydenta Andrzeja Dudy.- Na całym świecie demokracja ma to do siebie, że wygrywa ten, kto zdobędzie 50 procent poparcia plus jeden głos - zaznaczył Dobrzyński. - To tak samo, jak prezydent Trump wygra obojętnie czy jednym głosem, czy dwoma tysiącami, czy dziesięcioma tysiącami. Demokracja tak działa. Ktoś wygrał, ktoś zdobywa większość i mamy ten wynik. A to że ktoś jest przeciw, że ma inne poglądy, takie jest prawo demokracji.Jak dodał Dobrzyński, prezydent Andrzej Duda zdobył ponad 10 milionów głosów, co daje mu niezwykle silny mandat na kolejne pięć lat.