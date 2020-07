Tarcza antykryzysowa. Już ponad 4 mld zł trafiło do firm w regionie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nie cztery miliardy złotych, ale już cztery miliardy 240 milionów złotych trafiło do firm w województwie zachodniopomorskim. To pieniądze z rządowego programu Tarczy Antykryzysowej.

Tymczasem Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego do piątku nie ustalił zasad przekazywania pieniędzy przedsiębiorcom, które ma dać samorząd - mówi radna sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Jacyna-Witt.



- Proszę państwa, to jest o tyle ciekawe, że wojewódzki urząd pracy na podstawie decyzji rządowych potrafił przekazywać setki milionów złotych do przedsiębiorców. A w sprawie 50 milionów złotych, które jest obiecane przez pana marszałka, do dnia dzisiejszego nie została podjęta decyzja w jaki sposób i w jakiej formule będzie to przekazywane beneficjantom, czyli przedsiębiorcom w naszym regionie - mówi Jacyna-Witt.



Radni Prawa i Sprawiedliwości przygotowali też projekt stanowiska w sprawie wyborów na prezydenta Polski - mówi radny Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki.



- Wielki szacunek i uznanie budzi wygrana, dzięki poparciu blisko 10 i pół miliona Polaków, którzy opowiedzieli się za kontynuacją dotychczasowej polityki pana prezydenta. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego z uznaniem odnosi się także do wyniku wyborczego kandydata Rafała Trzaskowskiego, jak również wyraża podziękowania wszystkim pozostałym kandydatom, którzy wzięli udział w wolnych i demokratycznych wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - mówi Bogucki.



Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają nadzieję, że kolejnym dużym wsparciem dla firm z branży turystycznej na Pomorzu Zachodnim będzie tzw. bon turystyczny. Parlament przyjął ustawę w tej sprawie w ostatnich dniach.



Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego twierdzi, że nie może przekazać bezzwrotnej pomocy przedsiębiorcom, ponieważ trwają dyskusje o ile muszą spaść przychody firmy, aby ta pomoc została przyznana.