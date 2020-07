Willa Lentza po remoncie jak nowa [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

To efekt prawie dwóch lat pracy kilkudziesięciu osób. Willa Lentza w Szczecinie dostała nowe życie. W grudniu zakończył się remont, a przed kilkoma dniami - także prace związane z umeblowaniem budynku.

- Pierwszego dnia było wielkie "wow" ze względu na to, że willa była i jest jednym z najbardziej zdobionych sztukatorsko obiektów w Szczecinie. Jak już się otrząsnęliśmy to zaczęliśmy kalkulować co, w którym pomieszczeniu należy wykonać. Praktycznie w każdym pomieszczeniu należało użyć innej techniki zarówno wykończenia ścian jak i wykończenia sufitów - informuje Michał Dembski, inżynier budowy podczas remontu willi.



- Z całej willi zachowało się tylko jedno zdjęcie z wnętrza, reszta - nie nie wiemy jak wyglądała. Wiadomo było po tym zdjęciu, że w lustrach odbijała się część pomieszczenia, które widzimy po lewej stronie - dodaje Marta Kaźmierczak-Gieda, kierownik prac konserwatorskich wewnątrz i na zewnątrz willi.



Remont kosztował miasto 17 milionów złotych. Od października Willa Lentza stanie się nową instytucją kultury. Na razie nie wiadomo jakie wydarzenia będą się w niej odbywały.