Budowa stacji pogotowia: "Miasto ma inne wydatki"

To jest zbyteczne, Miasto ma dużo innych wydatków - tak o pomyśle radnych Prawa i Sprawiedliwości mówi Łukasz Tyszler, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Szczecinie.

W ten sposób samorządowiec odniósł się do wniosku PiS o dofinansowanie kwotą 10 milionów złotych z budżetu Szczecina budowy nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.- Są pieniądze zarówno województwa zachodniopomorskiego, pieniądze rządowe, zdaje się, że są też środki unijne. Wydaje się, że dokładanie kolejnego elementu od miasta do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia jest zbyteczne. Mamy mnóstwo wydatków - powiedział Tyszler.Zdaniem radnych PiS, a także związkowców z "Solidarności" miasto Szczecin otrzymało 93 miliony złotych w ramach pomocy rządowej i z tej puli 10 milionów powinno zostać przeznaczone na budowę nowej siedziby Stacji. Innego zdania jest Łukasz Tyszler.- Te 93 miliony, które dostaniemy warto spożytkować na te inwestycje, które musimy zrobić dla mieszkańców miasta, np. mediateka na Prawobrzeżu, która zawsze spada, bo z powodu różnych działań mamy mniejsze przychody, z powodu Covidu, czy z powodu zmian legislacyjnych na poziomie rządu - dodał.Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego podlega marszałkowi województwa. Koszt budowy nowej siedziby to 52 miliony złotych. Połowę tej kwoty przekaże rząd.Z kolei Olgierd Geblewicz chce, aby Pogotowie zaciągnęło kredyt na budowę stacji, co - zdaniem radnych PiS - może zachwiać stabilnością finansową Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.