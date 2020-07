Modernizacja toru wodnego idzie pełną parą [ZDJĘCIA]

Ponad 3 miliony metrów sześciennych urobku z dna Zalewu Szczecińskiego wybagrowała pogłębiarka "Amazone", podczas pogłębiania toru wodnego do 12,5 metra. Z piasku powstają dwie wyspy na zalewie.

- "Amazone" urobek tłoczy pływającymi rurociągami - mówi zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Paweł Szumny.- Do końca czerwca firma Divo wraz ze swoją pogłębiarką wydobyła 3,4 mln urobku, to proszę sobie wyobrazić jak jest to jednostka wydajna. W czasie całego projektu, poprzez najbliższe dwa lata, zostanie wydobyte na odcinku 62 kilometrów ponad 23 miliony metrów sześciennych urobku. Nasz wykonawca ma naprawdę bardzo nowoczesne jednostki do swoich prac - tłumaczy Szumny.W piątek dziennikarze mogli oglądać pracującą na Zalewie Szczecińskim pogłębiarkę ze statku Urzędu Morskiego, który nosi imię "Kasia".- Na tę chwilę zostały wykonane obrzeża wyspy W22, W28 w 3/4 na poziomie -1 lustra, przy średnim stanie wody. Została wykonana mijanka po stronie wschodniej zalewu. W tej chwili służy statkom wchodzącym do zespołu Portu Szczecina i Świnoujścia jako poszerzenie tego wąskiego gardła, gdzie prowadzone są prace - informuje Szumny.Jeszcze na przełomie sierpnia i września rozpocznie się ścinanie, czyli usuwanie ziemi z Ostrowa Grabowskiego. Tam w szczecińskim porcie na torze wodnym powstanie obrotnica dla statków.