Wyjątkowy, urodzinowy koncert w Radiu Szczecin. Mamy nagrody dla słuchaczy

Anita Lipnicka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Radio Szczecin na 75-lecie i Anita Lipnicka z okazji 25-lecia pracy artystycznej zapraszają na wyjątkowy koncert.

"Intymnie", czyli Radio Szczecin w Krainie Czarów to wyjątkowy spektakl, który przeniesie nas do magicznej krainy pełnej muzyki, łagodności, dobroci i piękna. Koncertu będzie można posłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej - radioszczecin.pl oraz na Facebooku naszej stacji. Zapraszamy w poniedziałek 31 sierpnia od 19.



Z tej okazji mamy dla Was 20 płyt z imiennym autografem Anity Lipnickiej! Jedyne co musicie zrobić, to wypełnić formularz i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy płytą z imiennym autografem artystki.