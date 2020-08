Na remontowanym Stadionie Pogoni Szczecin ruszyło układanie nowej murawy. Jest kładziona z rolki, prace potrwają więc kilka dni.

Później przez kilkanaście dni trawa będzie się ukorzeniać.- To jest murawa hybrydowa - tłumaczy Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta. - Łączy włókna syntetyczne z tymi naturalnymi. Jest to - można powiedzieć - taka nowinka technologiczna, która jest już obecna na niektórych polskich stadionach, między innymi w Gdańsku, którą fachowcy, eksperci i sami piłkarze chwalą.Stadion Miejski w Szczecinie ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2022 roku.