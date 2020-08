"Widzimy konieczność powrotu dzieci do szkół w trybie stacjonarnym" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Szkoły są przygotowane na nowy rok szkolny - zapowiedział Jerzy Sołtysiak, pełniący obowiązki wójta gminy Widuchowa.

Jerzy Sołtysiak razem z podsekretarzem w ministerstwie edukacji narodowej Maciejem Kopciem spotkali się z mediami, aby poinformować, jak będzie przebiegał powrót do szkół.



Powiatowy Inspektor Sanitarny bardzo szczegółowo przedstawił dyrektorom wszystkie wytyczne - mówi Jerzy Sołtysiak.



- W zeszłym tygodniu we wszystkich szkołach, także na terenie gminy Widuchowa, odbyły się rady pedagogiczne, gdzie przyjmowano wewnętrzne zasady, które mają obowiązywać w poszczególnych szkołach - mówi Sołtysiak.



W całej Europie na podstawie wytycznych WHO przygotowywany jest rok szkolny - dodaje Maciej Kopeć.



- Ocena nauki zdalnej wszędzie była podobna. Wskazywano na mankamenty tego procesu i stąd też, tak jak w całej Europie, widzimy konieczność powrotu dzieci do szkół w trybie stacjonarnym - mówi Kopeć.



Ministerstwo zaapelowało do mieszkańców, że same procedury nie zadziałają tam, gdzie nie pomogą ludzie. Wszyscy muszą działać w sposób odpowiedzialny.

