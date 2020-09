Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Starostwo Powiatowe w Policach planuje przebudować prawie trzy kilometry drogi między Ustowem a Siadłem Górnym. O wsparcie na ten cel policki wydział komunikacji wystąpił już do Funduszu Dróg Samorządowych.

To droga, która wymaga gruntownej modernizacji już od wielu lat.



- Wniosek obejmuje remont nawierzchni na trzech odcinkach: od końca Ustowa do Kurowa, od Kurowa do Siadła Dolnego i trzeci, pomiędzy Siadłem Dolnym a Siadłem Górnym - informuje Magdalena Sochanowska ze Starostwa Powiatowego w Policach.



W przypadku pozytywnej akceptacji ze strony wojewody prace przy przebudowie tej drogi rozpoczną się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. W pełni zmodernizowanym odcinkiem od Ustowa do Siadła Górnego kierowcy pojadą prawdopodobnie już pod koniec 2021 roku.