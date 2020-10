Poseł PiS o budżecie: "zaciskanie pasa" nie jest rozwiązaniem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Budżet proponowany przez rząd to budżet na czasy pandemii - mówił w "Rozmowie pod Krawatem" poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Gontarz.

W przedstawionym w Sejmie projekcie planu wydatków na przyszły rok zakładany jest ponad stu miliardowy deficyt oraz utrzymane wszystkich programów "plus".



Jak tłumaczy poseł PiS, właśnie w czasie kryzysu, nie można ograniczać wydatków, zarówno socjalnych, jak i tych na tarcze dla przedsiębiorców. Zdaniem Gontarza nieprzemyślane "zaciskanie pasa" przyniosłoby efekt odwrotny od zamierzonego.



- Ktoś zostanie zwolniony, będzie miał mniej pieniędzy, jeśli będzie miał mniej pieniędzy, to będzie mógł mniej kupić na rynku wewnętrznym, wówczas przedsiębiorstwa znajdą się w trudniejszym położenie. Jeśli znajdą się w trudniejszym położeniu, to będą dalej zwalniać ludzi. Tego należało uniknąć. Ci wszyscy, którzy w tym momencie mówią, że deficyt będzie zbyt duży albo nie rozumieją gospodarki, albo jest jeszcze gorzej - rozumieją dokładnie o co w tym wszystkim chodzi i wbrew temu z premedytacją okłamują Polaków - komentuje poseł PiS.



Polityk PiS podkreślał, że należy zrobić wszystko, aby nie doszło do kolejnego zamknięcia gospodarki, jak stało się wiosną.

