Orwellowskie zasady w Parlamencie Europejskim

W Unii Europejskiej są "równi i równiejsi" - tak o sprawie wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, która chciała "finansowo głodzić" Polskę i Węgry mówił eurposeł PiS, Zbigniew Kuźmiuk.

Europosłowie PiS złożyli wniosek o odwołanie Katariny Barley - zwracali uwagę na historyczny kontekst i zbrodnie Niemców na Polakach w czasie II wojny światowej. Kuźmiuk nadziei na powodzenie wniosku jednak nie ma.- Nie sadzę, żeby problem odwołania w ogóle stanął, bo decydują o tym największe grupy polityczne. Niestety, także w Parlamencie Europejskim są równi i równiejsi. Niektórym wolno po prostu więcej, doświadczamy tego na co dzień. Jedyne, czego możemy się spodziewać to to, ze pan Sassoli, przewodniczący Parlamentu być może wymusi na pani Barley przeprosiny, że przynajmniej do tego dojdzie - wierzy Zbigniew Kuźmiuk.Katarina Barley jest we frakcji socjalistów. Jej klubowa koleżanka, polska europosłanka Sylwia Spurek broni słów o "finansowym głodzeniu" Polaków i Węgrów. Barley w jej ocenie to "przyjaciółka demokracji Polski, a nie rządu PiS i europejska patriotka".