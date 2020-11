Politolog: "w czasie pandemii ta forma protestu jest absolutnie niedopuszczalna"

Profesor US Maciej Drzonek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Sytuacja skandaliczna i niedopuszczalna, a ci, którzy to "rozumieją", nie zdają sobie sprawy z tego, że w przyszłości ktoś może również ich tak potraktować - tak politolog, profesor US Maciej Drzonek mówił o formie protestów, wulgaryzmach, niszczeniu kościołów, łamaniu norm społecznych i drastycznemu obniżeniu jakości debaty publicznej.

Naukowiec w "Rozmowie pod krawatem" zwracał uwagę, że rząd niedoszacował poziomu niezadowolenia społecznego w czasie pandemii, a czas publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego był niefortunny. Co nie usprawiedliwia formy protestów.



- Przyzwalanie na tak drastyczne obniżenie poziomu debaty, na złamanie pewnych norm społecznych. Protestować można, ale w czasie pandemii forma protestu jest absolutnie niedopuszczalna. A protestowanie poprzez rzucanie wulgaryzmami, jest niedopuszczalne z takich kulturowych przesłanek. Osoby, które dzisiaj to z taką swadą wypowiadają, że to rozumieją, że przecież ci ludzie są zdenerwowani, nie zdają sobie sprawy z tego, że przeciwko nim to się zaraz obróci - mówi Drzonek.



Protesty pod hasłem Strajku Kobiet rozpoczęły się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego o aborcji eugenicznej.