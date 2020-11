"Nie było dewastacji kościołów. Ktoś, coś, gdzieś namalował. Trzeba to zganić"

Dewastacji kościołów nie było, "ktoś gdzieś tam coś namalował, co trzeba zganić", a winni sytuacji są politycy PiS, którzy wyprowadzili ludzi na ulicę - tak o protestach Strajku Kobiet mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Lewicy Andrzej Szejna.

W ocenie polityka opozycji, Prawo i Sprawiedliwość musiało zdawać sobie sprawę, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej wywoła "rozpacz kobiet".- Tu przecież nie chodzi tylko o to, że mają rodzić martwe dzieci, czy nosić je - mówił Szejna.Od rozpaczy nie dewastuje się kościołów. Osoby zrozpaczone działają inaczej - dodała prowadząca audycję Magdalena Ogórek.- Nie było takich sytuacji, dewastacji. Ktoś, coś, gdzieś namalował. Trzeba to oczywiście zganić, natomiast natychmiast organizatorzy, czyli Ogólnopolski Strajk Kobiet wezwał do absolutnego omijania kościołów - odpowiadał poseł Lewicy.Na antenie Radia Zet pani Marta Lempart powiedziała Beacie Lubeckiej, że to jest absolutnie uzasadnione działanie i jeżeli ktoś tak czuje, to ma tak robić - powiedziała prowadząca.- Ale ludzie, co czują to robią. To prawda. Natomiast nie zachęcano do tego - odpowiedział Szejna.Według posła Szejny, Kościół jest stroną w politycznym sporze i nieprzychylne reakcje demonstrantów to pokłosie tej sytuacji.