"Nie" dla Sióstr Misjonarek Miłości

Po presji Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej uchwała o przekazaniu nieruchomości na Łasztowni nie znalazła się w porządku obrad listopadowej sesji szczecińskiej Rady Miasta.

Siostry od 33 lat w budynku na Łasztowni pomagają bezdomnym i ubogim. Przez ten czas nie korzystały z żadnej pomocy finansowej miasta.Budynek wymaga gruntownego remontu. Dwa lata temu Siostry wnioskowały o przekazanie - wartej około 2 miliony złotych - nieruchomości w wieczyste użytkowanie z dopuszczalną maksymalną 99-procentową bonifikatą.W poniedziałek w "Rozmowie pod krawatem" prezydent Szczecina, Piotr Krzystek podkreślał, że wniosek Misjonarek Miłości uznaje za zasadny.- Siostry prowadzą działalność niezwykle pożyteczną dla miasta. Zresztą bez dotacji ze strony miejskiej, bo tego nie oczekiwały nigdy, choć takie możliwości zawsze istnieją. To działalność, która służy społeczności lokalnej, ponieważ zajmują się najbiedniejszymi, bezdomnymi. Uważam, że to obiektywnie pozytywna działalność, niezależnie kto i co na ten temat sądzi. Wyręczają miasto i inne organizacje. Uważam ten wniosek za zasadny - powiedział prezydent Piotr Krzystek.Zdaniem części radnych Koalicji Obywatelskiej, to "skandaliczne, aby przekazać kolejną nieruchomość dla instytucji Kościoła w obecnej trudnej sytuacji". W opinii KO "ciężką pracę Sióstr Urząd może wesprzeć finansowo, bądź przez remont pomieszczeń".A skoro Łasztownia ma się zmienić, to - zdaniem KO - Miasto musi kontrolować ten teren. W tym momencie nie wiadomo, kiedy i czy wniosek Sióstr wróci na sesję Rady Miasta Szczecin.Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin, Renata Łażewska z Bezpartyjnych powiedziała, że "projekt wzbudza emocje. Zdecydowaliśmy przesunąć w czasie jego procedowanie, aby wszyscy mogli dokładnie przyjrzeć się działalności Sióstr, które działają na Łasztowni od ponad 30 lat".Łażewska ma nadzieję, że projekt uchwały wróci na sesję w grudniu.