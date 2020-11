Ciężki sprzęt, wieżowiec Radia i Telewizji i: "trzeba iść do przodu" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kłęby kurzu, dużo hałasu, wielu robotników... oraz przechodnie, którzy przystają, zadzierają głowę i robią zdjęcia. Tak jest przy ulicy Niedziałkowskiego w Szczecinie.

Trwa modernizacja 18-piętrowego wieżowca Radia i Telewizji. Prace ruszyły dwa miesiące temu, ale dopiero teraz widać je z zewnątrz. Wyburzana jest przybudówka.- Przez 50 lat chodziłem koło tego budynku. Rozwałka, a ile to roboty! Człowiek się przyzwyczaił.- Ogląda się programy o "wyburzaczach", chciałem zobaczyć, jak to idzie.- Nie lubię, jak takie budynki aż tak bardzo się zmieniają, ale: trzeba iść do przodu. Ciężko pogodzić te dwie kwestie - mówili szczecinianie.Budynek ma 65 metrów wysokości - po modernizacji przybędzie mu 7 metrów. To miejsce dla prawie 100 apartamentów. Na parterze będą biura i sklepy czy restauracje. Przebudowa zakończy się pod koniec 2022 roku.Szczecińska Idea Invest kupiła wieżowiec w 2015 roku za prawie 3,5 mln zł. Inwestor - który wybudował już w Szczecinie apartamentowiec Black Pearl przy al. Niepodległości - otrzymał pozwolenie na budowę w połowie maja.Budynek Radia i Telewizji powstał w 1980 roku.