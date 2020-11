Politycy z regionu pokłócili się o sprzedaż świnoujskiej stoczni

Sprzedawać czy nie oraz w jakim trybie - o to pokłócili się goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Chodzi Morską Stocznię Remontową "Gryfia" w Świnoujściu. Zapowiadany przetarg ma zakładać sprzedaż działek na terenie stoczni z zapisem, że ich nowy właściciel nie będzie mógł kontynuować działalności stoczniowej.Radna ze Świnoujścia Joanna Agatowska podkreślała, że miejscy urzędnicy są w szoku po tej decyzji rządu.- Położenie Świnoujścia predysponuje nas do tego, żeby taką działalność remontową tam prowadzić. Mało tego, świnoujska stocznia posiada niezbędne do tego certyfikaty NATO-wskie i unijne - mówiła Agatowska.Poseł PSL Jarosław Rzepa za problemy stoczni obwinił jej obecnego prezesa, byłego posła PiS Krzysztofa Zarembę.- PiS nie chroni ani ludzi, ani ich rodzin, nie dba o to. Każe im dojeżdżać 120 kilometrów. A zarządzanie stocznią dał człowiekowi, który nie ma o tym żadnego pojęcia, a jego współpracownikiem jest osoba, która ma zarzuty prokuratorskie - mówił Rzepa.Senator Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kochan była oburzona decyzją w sprawie MSR Gryfia.- Sprzedaż i likwidacja stoczni morskiej w Świnoujściu jest haniebna, jest po prostu skandalem. I ekonomicznym i politycznym - mówiła Kochan.Poseł PiS Leszek Dobrzyński tłumaczył, że to za rządów Platformy Obywatelskiej przemysł stoczniowy "podupadł na zdrowiu".- Stocznia Gryfia została swego czasu ograbiona ze swoich terenów, mówię tutaj o drugiej części wyspy. Pozbawiona została możliwości rozwojowych i inwestycyjnych. Za czasów Platformy Obywatelskiej zostało zawartych szereg skandalicznych umów utrudniających produkcję - mówił Dobrzyński.Na początku listopada świnoujscy radni wystąpili z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o zatrzymanie sprzedaży stoczni Gryfia w obecnym trybie. Rząd chce sprzedać tereny świnoujskiej stoczni, ponieważ ta nie przynosi zysków. Jej sytuacja finansowa pogorszyła się po 2013 roku.