Przebudowa al. Wojska Polskiego

Drzewa, fontanny i deptaki - tak ma wyglądać a. Wojska Polskiego w nowej odsłonie.

Miasto ogłosiło już przetarg na tę inwestycję. To sentymentalny powrót do tego, jak to miejsce wyglądało przed laty - mówił w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin radny Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Duklanowski.- To mi przypomina czasy, lata, kiedy byłem młody. Forma jest na tyle ciekawa, jest dużo zieleni, uspokojenie ruchu. I - być może - al. Wojska Polskiego stanie się miejscem, gdzie będzie się skupiało życie mieszkańców Szczecina - wierzy Duklanowski.Czy szczecinianom przypadnie do gustu nowe miejsce? Nad tym zastanawiał się radny Bezpartyjnych, Marek Kolbowicz.- Trzeba zrewitalizować to miejsce. Czy wrócą tam mieszkańcy Szczecina, czy będą chcieli tam czas? To też zależy od najemców, którzy wzdłuż alei będą funkcjonowali - powiedział.Przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska w regionie, Łukasz Tyszler żałuje, że przebudowa rozpocznie się dopiero teraz.- Przypominam: proces trwa od roku 2014. To musiało potrwać; były konsultacje i dyskusje. Dobrze, że ta inwestycja "się dzieje" - podsumował Tyszler.Czas na składanie ofert w przetargu mija 29 grudnia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja powinna być gotowa w pierwszej połowie 2023 roku.