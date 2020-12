Prom "Gryfia" wycofany z przetargu

Morska Stocznia Remontowa Gryfia wycofała z przetargu najstarszy statek pływający w Polsce - poinformował prezes Gryfii, Krzysztof Zaremba.

To gest ze strony Stoczni, dajemy czas, by miasto lub województwo mogło zorganizować przejęcie jednostki - zaznaczył.Zarząd Gryfii czeka na konkretne oferty ze strony prezydenta Piotra Krzystka i marszałka województwa zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza dotyczące dalszych losów statku.Stocznia chce sprzedać wybudowany w 1887 roku prom za 170 tysięcy złotych.Tymczasem samorządy Szczecina i województwa uważają, że stocznia powinna przekazać prom za darmo.Prezes Gryfii, Krzysztof Zaremba komentując ofertę stwierdził, że władze Szczecina wydają więcej pieniędzy na "głupawe pomniki" - tu przypomniał Frygę i Jarzynę ze Szczecina, niż koszt "Gryfii".Ten ostatni pomnik (Jarzyna ze Szczecina) to koszt 153 tysięcy złotych.