360 chętnych do pracy w szpitalach tymczasowych. Rekrutacja trwa nadal

Są chętni do pracy w szpitalach tymczasowych, które powstają w Szczecinie.

Od początku rekrutacji - w ciągu 2 tygodni - zgłosiło się 360 osób. Najwięcej ratowników medycznych, a następnie pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów.Teraz zespół działający przy zachodniopomorskim wojewodzie weryfikuje zgłoszenia. Oprócz kwalifikacji, istotna jest także dyspozycyjność, aby zapewnić personel 24 godziny na dobę.Tym samym chętni do pracy wciąż są poszukiwani. Aby zgłosić swoją gotowość trzeba wypełnić formularz na stronie internetowej www.szpitaltymczasowy.szczecin.pl Szpitale tymczasowe w Szczecinie do walki z koronawirusem powstają w dwóch miejscach - w budynku M w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach i w Netto Arenie. Łącznie utworzonych zostanie 350 łóżek - w tym 50 do intensywnej opieki medycznej. Pierwszy szpital tymczasowy w Szczecinie zostanie uruchomiony w placówce na Pomorzanach, a jeśli się zapełni, pacjenci będą trafiać do Netto Areny.Pierwszy szpital tymczasowy w Szczecinie ma zacząć działać od połowy grudnia.