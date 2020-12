Duże pieniądze w ocenie K. Gawkowskiego

Do Polski ma trafić ponad 60 miliardów euro; prawie połowa z tego to pożyczka do spłacenia. Fot. www.pixabay.com/photo-1205315 (domena publiczna)

Przewodniczący klubu Lewicy komentuje wywiad wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego: "Narcyz, mały, sfrustrowany człowiek, który nie czuje polityki i społeczeństwa". Tak oceniał w "Rozmowie pod krawatem" Krzysztof Gawkowski.

Polityk Lewicy tłumaczył, że w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Kaczyński zapowiedział "dokręcenie śruby sądom". I że postawił na szali unijny Fundusz Odbudowy.- Nie zgadzam się na to, żeby Polkom i Polakom odbierać setki miliardów złotych na nowe szkoły, przedszkola, na politykę społeczną w okresie pandemii, na różnego rodzaju ratowania polskich firm... - zaczął Gawkowski.- To było wypowiedziane w trybie warunkowym, więc nie można komentować czegoś, czego jeszcze nie było... - przerwał red. Piotr Cywiński.- Ale, w trybie warunkowym Jarosław Kaczyński wiele razy się wypowiadał, że m.in. nie będą polskie firmy kupowały polskich mediów... - argumentował Gawkowski.- Ale nie chodziło o polskie media, ale o polskojęzyczne, niemieckie media, uściślijmy! - apelował Cywiński.Fundusz Odbudowy na walkę ze skutkami pandemii to 750 miliardów euro, które Unia Europejska pożyczy na rynkach finansowych.Do Polski ma trafić ponad 60 miliardów euro; prawie połowa z tego to pożyczka do spłacenia.