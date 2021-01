Najmłodsi wrócili do szkoły. Rodzice zadowoleni [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najmłodsi uczniowie szkół podstawowych wrócili do szkoły. O poranku w ławkach zasiadły dzieci z klas 1-3. Od 9 listopada uczyły się tylko zdalnie.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie i ich rodzice nie kryli zadowolenia.- Jesteśmy zadowoleni. Mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Jak już dzieci są w domu, to idzie oszaleć - to opinie rodziców.A maluchy przyznają, że cieszą się, że zobaczą kolegów i koleżanki.Szkoła jest przygotowana, każda klasa ma swoją własną salę i nauczyciela - mówi Regina Olszańska, wicedyrektor szkoły. - Lekcje zaczynają się o różnych godzinach z przesunięciami 10-15-minutowymi między klasami tak, żeby nie było tłoku w szatni. Jeśli są przerwy na korytarzu to w innych godzinach niż druga klasa. Także nie stykają się, ale w świetlicy będą się stykać.Starsze roczniki uczniów pozostają w domach na nauce zdalnej przynajmniej do 31 stycznia. Do szkół w regionie wróciło w poniedziałek 45 tysięcy uczniów i 7 tysięcy nauczycieli.