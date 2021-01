Rok trudny, ale nie ma zagrożenia płynności. Dyrektor ZUS podsumowuje pracę podczas epidemii

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Miliardy złotych na ratowanie polskiej gospodarki - Zbigniew Zalewski, dyrektor szczecińskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mówił o roli kierowanej przez niego instytucji w niwelowaniu skutków pandemii.

Zalewski zwracał uwagę, że rok 2020 był trudny, choć płynność finansowa ZUS-u nie była zagrożona. Jednocześnie dyrektor podkreślał znaczenie pracy, jaką wykonują w czasie pandemii.



- Wszystkie tarcze, od 1 do 6, a prawdopodobnie jeszcze będzie siódma i ósma, nie chciałbym żeby jeszcze więcej było, ale wszystkie tarcze obsługuje ZUS. Zwolnienia z obowiązku opłacenia składek, świadczenia postojowe, zasiłki opiekuńcze, dodatek solidarnościowy, zasiłek opiekuńczy, wreszcie bon turystyczny - przecież nasza firma nie obsługuje hoteli - i to wszystko robimy - podsumowywał Zbigniew Zalewski.



Zaznaczał jednocześnie, że ZUS ma wielomiliardowy deficyt - ale Polska nie jest tu wyjątkiem, gdy wiele krajów Europy boryka się z problemem ujemnego przyrostu naturalnego. W ocenie dyrektora instytucji, w najbliższych latach demografia zmusi do wypracowania nowych zasad finansowania emerytur.

