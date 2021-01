Tysiąc podpisów bez znaczenia? Podwyżki w SPP już na wiosnę

Podwyżki i powiększenie Strefy Płatnego Parkowania już w tym roku. Mieszkaniec, który zgłosił obywatelski projekt uchwały o przesunięciu tej daty, krytykuje KO i Bezpartyjnych. - Radni koalicji rządzącej nie znaleźli nawet czasu, żeby się spotkać i porozmawiać - mówił, w czasie wtorkowej sesji, Damian Frycz.

To on zebrał prawie tysiąc podpisów szczecinian, aby przesunąć w czasie zmiany w Strefie Płatnego Parkowania - mowa o podwyżkach i powiększeniu SPP od 1 kwietnia tego roku. Frycz proponował lipiec 2022 roku.- Nie jesteśmy przeciwnikami podwyżek, popieramy je jak najbardziej, wnosimy tylko o ich przełożenie do momentu, kiedy będą mieszkańcy mieli wybór, czyli do startu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Chcąc zaprezentować swój projekt, wysłałem prośbę do klubów o skontaktowanie się, bo chciałem przedstawić projekt, zachęcić do głosowania za. Niestety, poza klubem Prawa i Sprawiedliwości, nikt się więcej nie odezwał - wspominał Frycz.Radni Bezpartyjnych odpowiadali, że Frycz był gościem jednej z komisji. Los tej uchwały i tak był przesądzony - między innymi w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin zarówno KO, jak i Bezpartyjni zapowiadali, że jej nie poprą. Zmiany w SPP wejdą więc w życie od pierwszego kwietnia tego roku.