Najważniejsze sprawy lądują w koszu, czyli jak radni przejmują się sprawami mieszkańców

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nikt się nie liczy z naszym zdaniem - mówią mieszkańcy Szczecina, których petycje zostały w ostatnim czasie "wyrzucone do kosza". To sformułowanie, którego w stosunku do inicjatyw obywatelskich używają również miejscy radni.

Władysław Uścinowicz zorganizował zbiórkę podpisów pod petycją, w której 300 mieszkańców sprzeciwiło się zmniejszeniu liczby miejsc parkingowych przy ulicy Bolesława Śmiałego. Nikt nie podszedł do nas na poważnie - tłumaczy rozżalony mieszkaniec Szczecina.



- Najważniejsi są urzędnicy w mieście, którzy podejmują uchwały, a stanowisko i głosy mieszkańców miasta nie są w ogóle brane pod uwagę - skarży się Uścinowicz.



To nie odosobniony przykład. Damian Frycz zebrał 1000 podpisów pod obywatelską uchwałą o odłożenie zmian w Strefie Płatnego Parkowania na przyszły rok. Radni nie znaleźli jednak czasu, żeby o sprawie porozmawiać - mówi Frycz.



- Pani przewodnicząca na początku, prosiłem po prostu o przełożenie punktu na sam początek, nie wyraziła zgody stanowczym ,,nie", na koniec zostało te 5 - 8 minut, gdzie mówiłem o rzeczywistości, z tych ośmiu minut, to moja wypowiedź trwała trzy minuty i uchwała została momentalnie, negatywnie zaopiniowana - punktuje Frycz.



Czy w Szczecinie mieszkańcy mają coś do powiedzenia? Zapytaliśmy o to szczecińskich radnych.



Mirosław Żylik z Bezpartyjnych tłumaczy, że mail z tysiącem podpisów w sprawie petycji dotyczącej SPP wylądował u niego w ,,spamie". Dodaje jednak, że - nawet gdyby odczytał wiadomość - niczego by to nie zmieniło.



- Powiedziałem panu Damianowi, że i tak by mnie nie przekonał, bo jestem człowiekiem, który jeździ samochodem po mieście i widzi co się dzieje, także ja od początku byłem za tym, żeby ta uchwała - brzydko mówiąc - znalazła się w koszu - mówi Żylik.



I rzeczywiście uchwała trafiła do śmieci. Zdaniem Krzysztofa Romianowskiego z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości widać gołym okiem, że większość mieszkańców nie chce ograniczania ruchu w centrum bez proponowania żadnych alternatyw.



- Ta propozycja pana prezydenta, poparta przez koalicję rządzącą w mieście, czyli przez Platformę Obywatelską i Bezpartyjnych we wrześniu ubiegłego roku, nie spotkała się z akceptacją mieszkańców - uważa Romianowski.



Miejska radna Edyta Łongiewska - Wijas mówi, że coraz więcej mieszkańców chce brać aktywny udział w życiu Szczecina a radni są od tego, żeby z nimi współpracować.



- Dlatego, że zależy im na naszym mieście, tymczasem radni kompletnie ignorują inicjatywy obywatelskie, uchwały obywatelskie. Przecież w naszej kadencji większością głosów, zostały wszystkie poodrzucane uchwały mieszkańców - przypomina Łongiewska - Wijas.



Ostatecznie, podczas wtorkowej sesji Rady Miasta radni zdecydowali, że Strefa Płatnego Parkowania będzie droższa i większa już od marca tego roku.

- Najważniejsi są urzędnicy w mieście, którzy podejmują uchwały, a stanowisko i głosy mieszkańców miasta nie są w ogóle brane pod uwagę - skarży się Uścinowicz. - Pani przewodnicząca na początku, prosiłem po prostu o przełożenie punktu na sam początek, nie wyraziła zgody stanowczym ,,nie", na koniec zostało te 5 - 8 minut, gdzie mówiłem o rzeczywistości, z tych ośmiu minut, to moja wypowiedź trwała trzy minuty i uchwała została momentalnie, negatywnie zaopiniowana - punktuje Frycz. - Powiedziałem panu Damianowi, że i tak by mnie nie przekonał, bo jestem człowiekiem, który jeździ samochodem po mieście i widzi co się dzieje, także ja od początku byłem za tym, żeby ta uchwała - brzydko mówiąc - znalazła się w koszu - mówi Żylik. - Ta propozycja pana prezydenta, poparta przez koalicję rządzącą w mieście, czyli przez Platformę Obywatelską i Bezpartyjnych we wrześniu ubiegłego roku, nie spotkała się z akceptacją mieszkańców - uważa Romianowski. - Dlatego, że zależy im na naszym mieście, tymczasem radni kompletnie ignorują inicjatywy obywatelskie, uchwały obywatelskie. Przecież w naszej kadencji większością głosów, zostały wszystkie poodrzucane uchwały mieszkańców - przypomina Łongiewska - Wijas.