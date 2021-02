Trwają szczepienia kombatantów. "Cieszę się, że to zrobiłem" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

30. kombatantów ze Szczecina zaszczepi się przeciwko koronawirusowi. Podawanie preparatów trwa w Netto Arenie. Weteranom na każdym kroku pomagają żołnierze.

97-letni pułkownik Bolesław Zbigniew Pawłowski nie miał wątpliwości czy należy się zaszczepić.



- Pewnie, że trzeba. W końcu ja rozumiem tych ludzi, którzy robili badania. Jakiego oni trudnego zadania dokonali, żeby tak szybko sprawdzić i wprowadzić szczepionkę. Oby Bóg dał, żeby to było skuteczne - mówił Pawłowski.



Kapitan Zbigniew Piasecki ps. "Czekolada" dodał, że dzięki szczepionce będzie mógł spotykać się z bliskimi.



- Jestem człowiekiem stadnym, lubię żyć w stadzie wśród ludzi. Samotność to by mnie zgnębiła, w domu, samego. A tak teraz będę mógł chodzić na spacery, mogę przyjmować kogoś w domu. Cieszę się, że to zrobiłem - mówi Piasecki



To ludzie, którzy walczyli o wolną Polskę. Taka pomoc im się należy - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- Osoby często z lat 20. poprzedniego wieku, więc dziewięćdziesięciolatkowie. To pokazuje, że zauważamy tych wszystkich, którzy tak wiele zrobili dla wolnej Polski. Mamy do czynienia z osobami naprawdę wiekowymi, którzy w swoim życiu doświadczyli bardzo wiele - mówił Bogucki.



W sobotę do kombatantów, którzy nie mogli sami przyjechać do Netto Areny, pojedzie mobilny zespół i preparaty poda im w domach.