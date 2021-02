Kontrowersyjna inwestycja w Szczecinie. Powiązania z rodziną prezydenta

Wizualizacje opublikowane na profilu: https://www.facebook.com/SlowikPrzemyslaw Wizualizacje opublikowane na profilu: https://www.facebook.com/SlowikPrzemyslaw Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jest powiązany biznesowo z rodziną prezydenta Szczecina, a jego najnowsza inwestycja budzi wątpliwości radnych i sprzeciw mieszkańców. Mowa o budowie 18-piętrowego wieżowca przy ulicy Wszystkich Świętych.

Inwestorem jest osoba, która startowała w wyborach z listy komitetu Piotra Krzystka. A jego ojciec prowadzi spółkę, w której jako udziałowcy wymienieni są żona prezydenta miasta i jego brat.



Michalis Apostolu kupił działkę na Niebuszewie od miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Był jedynym oferentem. Tam chce stawiać wieżowiec. Urzędnicy umożliwili mu kilkukrotne uzupełnianie wniosku o wydanie warunków zabudowy, bo nie ma tam obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.



Sprawa budzi wątpliwości części radnych, chociażby dlatego, że zaplanowano bardzo mało miejsc parkingowych - zresztą, inwestor wciąż nie odpowiedział tu na wszystkie pytania urzędu. A w czasie obrad komisji budownictwa, gdy dyskutowano koncepcje zablokowania inwestycji, broniła jej radna Jolanta Balicka z Bezpartyjnych - dyskutowała z nią radna Dominika Jackowski z KO.



- Inwestor kupując działkę od NiOL-u miał inne informacje i może się tak zdarzyć, że po prostu wystąpi do miasta z wnioskiem o odszkodowanie - mówiła Balicka.



Czy chce mi pani powiedzieć, że urząd miasta zapewnił kupującego o tym, że na tym terenie będzie mógł postawić 18-kondygnacyjny budynek? Bo w tym momencie mamy sprawę dla prokuratury, jeśli tak było - mówiła Jackowski.



- Pani radna, co pani opowiada? - odpowiadała Balicka.



Zapytaliśmy rzecznika prezydenta Szczecina, "czy w tej sprawie nie zachodzi konflikt interesów na styku polityki i biznesu?". Odpowiedź biura prasowego brzmi: "Ani decyzje, ani relacje biznesowe podmiotów zewnętrznych nie są przedmiotem analizy urzędu".



W odpowiedzi urzędu na nasze pytanie czytamy także, że w "przetargu wziął udział wyłącznie jeden oferent" oraz, że "przetarg na sprzedaż działki [przy ul. Wszystkich Świętych - przyp red.], odbył się zgodnie z obowiązującym prawem. Dopełniono wszelkich formalności. W związku z emocjami jakie wywołał wniosek Miasto zwróciło się Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wnosząc o skierowanie wniosku do rozpatrzenia poza Urzędem Miasta Szczecin".



Apostolu też chciał być radnym Bezpartyjnych, w 2018 roku. Z kolei jego ojciec Jorgo Apostolu, jak wynika z danych Krajowego Rejestru Sądowego, jest współwłaścicielem spółki Athena Eco Group. Jako inni współwłaściciele są wymienieni także żona prezydenta Szczecina oraz jego brat.