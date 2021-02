Środowy paraliż komunikacyjny. Znamy przyczynę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Znamy przyczynę środowego paraliżu komunikacyjnego. Tramwaje w Szczecinie w godzinach szczytu nie jeździły z powodu wilgoci.

Pierwsze problemy zaczęły się około 14. W dziewięciu miejscach wstrzymano ruch. Oprócz kolizji tramwajów z samochodami, tramwaje psuły się w kilku rejonach. Przestały jeździć, nie można było się przemieścić z Lewobrzeża na prawy brzeg, również w centrum komunikacja była utrudniona m.in. w okolicy Bramy Portowej czy Placu Kościuszki.



- To dlatego, że od wielu lat nie było tyle topniejącego śniegu - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Najprawdopodobniej przyczyną była bardzo duża wilgoć. W mieście było dużo śniegu, gwałtownie wzrosła temperatura i w związku z roztopami pojawiły się duże zastoiny wody, których nie można było usunąć. Tramwaje są dziś naszpikowane elektroniką. Uległy awarii, a w zasadzie elektronika, która w nich była. Rzeczywiście był taki zbieg okoliczności. Pojawiła się dosyć zmasowana ilość problemów, w związku z tym.



Awarię udało się usunąć około godziny 16:30. Tramwaje jednak dopiero później wróciły na trasy i zaczęły kursować zgodnie z rozkładem jazdy.



ZDiTM zapewnia, że przeanalizuje problem, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.