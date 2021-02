Ten projekt ma sens - to opinia niemieckiego profesora o terminalu kontenerowym w Świnoujściu. Horst Linde, który wykładał w Instytucie Transportu Lądowego i Morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Berlinie uważa, że na Bałtyku jest miejsce na kolejny hub przeładunkowy.

Według profesora Linde, terminal kontenerowy w Świnoujściu wypełni lukę między Hamburgiem a Gdańskiem. Jak zauważa, na południowym brzegu Morza Północnego działa co najmniej pięć terminali.Mimo dobrych warunków wyjściowych dla Świnoujścia, wyzwaniem będzie zbudowanie marki. Zdaniem eksperta, na początku konkurować trzeba będzie ceną i marketingiem, np. poprzez elastyczną politykę taryfową obsługi kontenerów czy też korzystny dostęp do obszarów zaplecza.Profesor Horst Linde zwraca też uwagę na problemy z jakimi borykają się istniejące już terminale. Chodzi o przeładunki między transportem oceanicznym a śródlądowym. Tym samym zwraca uwagę, aby dobrze rozwiązać te kwestie już na etapie wczesnego planowania.Chętni inwestorzy do budowy i obsługi terminala kontenerowego w Świnoujściu mogą składać oferty do połowy kwietnia w Zarządzie Portów Szczecin i Świnoujście.