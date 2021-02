Kontrola NIK-u po dokapitalizowaniu niemieckiej spółki przez miasto

Szczecińska delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdzi zasadność dotacji, jaka została przyznana spółce należącej do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej na modernizację ciepłowni przy ulicy Dąbskiej.

Inspektorzy chcą wiedzieć, dlaczego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał dotację dla SEC, którego większościowym udziałowcem jest niemiecki gigant energetyczny - grupa E.ON. - mówi Marcin Stefaniak dyrektor delegatury NIK w Szczecinie. - Wszczęliśmy kontrolę w dwóch instytucjach: Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i w spółce New Cogen, która jest zależna od szczecińskiego SEC-u. Nasza kontrola dotyczy prawidłowości udzielenia dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na modernizację ciepłowni przy ul. Dąbskiej w Szczecinie. Sprawa, która była głośna chyba z dwa miesiące temu w naszym mieście.Według Polskiej Grupy Energetycznej, modernizacja ciepłowni przy ulicy Dąbskiej „doprowadzi do nierentownej pracy obu elektrociepłowni PGE, gdzie pracuje ponad 350 mieszkańców Szczecina i okolic. Wystąpi konieczność zamknięcia jednej z nich i utrata setek miejsc pracy".- Przeprowadziliśmy analizę wszystkich informacji, które do nas dotarły w tym zakresie oraz oparliśmy się na informacjach, które zasięgnęliśmy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Stwierdziliśmy, że temat jest na tyle istotny i obarczony ryzykami, że Najwyższa Izba Kontroli powinna się przyjrzeć prawidłowości udzielania tej dotacji - podkreśla Stefaniak.Spółka Szczecińska Energetyka Cieplna, której większościowym udziałowcem jest niemiecki E.ON. od lat zajmuje się wykupywaniem udziałów w ciepłowniach w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i pomorskim. Prezesem SEC-u jest Mariusz Majkut, honorowy Konsul Niemiec w Szczecinie.