Dobrzyński: Żołnierze Wyklęci wciąż bez pomnika w Szczecinie

Bezideowe rządy w Szczecinie - w dniu Żołnierzy Wyklętych poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński zwracał uwagę, że przez kilka kadencji Piotra Krzystka nie powstało żadne upamiętnienie polskich bohaterów narodowych.

Sprawy ideowe też są ważne dla budowania polskiej tożsamości w Szczecinie - w ocenie polityka PiS, władze miasta kompletnie o to nie dbają.- Brak nie tylko pomnika dla podziemia niepodległościowego, ale brak tak naprawdę - powiedziałbym - takiego upamiętniania pomnikowego. Ja rozumiem, że mamy w Szczecinie, rządy ideowe pewnej opcji, która stwierdza, że "nie pomniki, to jest jakiś tam przeżytek. Sedinę trzeba postawić. Fajny, niemiecki pomnik, germańskiej boginki" - komentuje Dobrzyński.Przywracanie pamięci Żołnierzy Wyklętych to proces i praca, którą trzeba ciągle wykonywać - tłumaczył Dobrzyński. Polityk zwracał uwagę, że wciąż pojawiają się próby szkalowania polskiego podziemia niepodległościowego, gdy komunistyczna propaganda nazywała ich - i nazywa - "bandytami".