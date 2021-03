Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej "nie wygląda optymistycznie"

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej notuje wielomiesięczne opóźnienia. Wykonawca dwóch najważniejszych jej części, czyli modernizacji linii kolejowej łączących Gryfino oraz Police ze Szczecinem, praktycznie zaprzestał prac.

Spółka Trakcja wielokrotnie była wzywana do przyspieszenia tempa robót przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Niewiele to jednak dało.



Byliśmy na placu budowy, nie wygląda to optymistycznie - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Roman Walaszkowski, dyrektor biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.



- Nie widać żadnego postępu prac. 5 marca odbyliśmy wizytę na terenach, o których mieliśmy informację, że powinny trwać prace. Skolwin, Police, Turzyn, Niebuszewo, Gryfino, Daleszewo. Nie spotkaliśmy ani jednego człowieka, który prowadziłby jakieś prace - mówił Walaszkowski.



Zgodnie z planem prace miały się zakończyć w przyszłym roku, najprawdopodobniej jednak termin ten będzie przesunięty o ponad rok.



Inwestycja, której zadaniem jest skomunikowanie kolejowe m.in. Szczecina, Gryfina, Polic i Goleniowa, warta jest blisko 800 mln zł. Ponad 500 milionów złotych to unijne dofinansowanie. W najgorszym scenariuszu, inwestycji grozi nawet utrata unijnej dotacji.