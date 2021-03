Dariusz Matecki oskarża lewicowego blogera [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

11 zarzutów formułuje, szczeciński radny i szef Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim, wobec lewicowego blogera.

Dzban, troll, damski bokser, zwykła faszystowska pała - m.in. za te słowa opublikowane na Facebooku, Dariusz Matecki pozwał Piotra Kupsia, związanego z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet.



Poza tym, jak czytamy w akcie oskarżenia, Kupś zarzucał radnemu publiczne kłamstwa czy też prześladowanie. W czwartek, w Sądzie Rejonowym w Szczecinie doszło do pierwszej rozprawy między radnym a blogerem.



Przed budynkiem sądu zebrała się grupa lewicowych aktywistów, wspierających Piotra Kupsia.



Sam bloger do żadnego z zarzut z aktu oskarżenia, czyli do swoich wpisów w mediach społecznościowych, się nie odniósł, ale stwierdził: - Ja się pana Mateckiego nie boję, ja boję się o moich przyjaciół, są oni różnej orientacji, różnej narodowości i różnego wyznania, ale wszyscy mówili mi, że czują zagrożenie przez wpisy pana Mateckiego w Internecie.



- Ta nagonka trwa od lat. Najwyższa pora powiedzieć: "Dość", ludziom, którzy ciągle mówią o tolerancji - przekonuje radny Dariusz Matecki.



- Piotr Kupś publikuje o mnie - od trzech lat - nieprawdziwe informacje, które następnie są udostępnianie przez setki osób, również przez polityków. Ten człowiek publikuje o mnie oszczercze materiały, np. takie, że prześladowałem siostrę lesbijkę. A ja nie mam siostry - tłumaczy Matecki.



Następna rozprawa między Mateckim a Kupsiem odbędzie się 9 lipca.