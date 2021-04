Przywileje dla opozycji walczącej z komuną. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy gwarantującą kolejne przywileje osobom, które w latach 1956 - 89 działały w strukturach opozycji i walczyły z komunistyczną władzą PRL-u o wolną Polskę.

Prezydent mówił, że ustawa wpisuje się w przywracanie sprawiedliwości. - Można powiedzieć wstyd, że do 2017 roku tego zadośćuczynienia, podziękowania i sprawiedliwości w zasadzie nie było. Czynimy ją od tamtego czasu poprzez świadczenie i zrównanie de facto tych, którzy w ramach opozycji antykomunistycznej walczyli, byli represjonowani z tym, w jaki sposób traktujemy kombatantów.



Prezydent Andrzej Duda dodał, że podpisana dziś nowelizacja dopełnia aktu sprawiedliwości. - Wprowadzając choćby to, że praca zawodowa, której poprzez represje, prześladowania komunistyczne nie można było wykonywać, będzie uwzględniona. Przez to, że ktoś, kto miał wyższe wykształcenie, był przygotowany do pracy, choćby inżynierskiej i wykonywał ją, a potem utracił tą możliwość na skutek prześladowań komunistycznych i choćby pracował fizycznie lub w ogóle nie mógł pracować, ten czas zostanie mu uwzględniony - zapewnił prezydent Duda.



Ustawa obejmie około 15 tysięcy osób - tyle ma obecnie poświadczony status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

