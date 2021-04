"Nieeleganckie zachowanie..." - poseł KP-PSL o zdjęciach z prosektorium po katastrofie smoleńskiej

Szczątki samolotu na miejscu katastrofy (10 kwietnia 2010). Fot. www.wikipedia.org / Serge Serebro, Vitebsk Popular News

"Nieeleganckie zachowanie, o ile zdjęcia są oryginalne" - mówił w "Rozmowach pod krawatem" poseł Koalicji Polskiej-PSL Radosław Lubczyk o zdjęciach Ewy Kopacz.

W dokumentalnym filmie Ewy Stankiewicz "Stan Zagrożenia" dotyczącym tragedii smoleńskiej pokazano fotografie z prosektorium, pozującej z uśmiechem ówczesnej minister zdrowia Ewy Kopacz.



Poseł Lubczyk - z zawodu lekarz - zastanawiał się, czy kadry nie zostały sfingowane przez rosyjski wywiad.



- Jeśli to są prawdziwe zdjęcia, to rzeczywiście jestem zasmucony. Też miałem zajęcia w prosektorium i tam jest skupienie nad ciałem zmarłego. Jeśli takie zachowanie miało miejsce, to oczywiście je potępiam. Natomiast jeszcze raz powtórzę: to było kilka zdjęć, nie wiemy jaka była sytuacja i tak naprawdę, czy to są oryginalne fotografie. Jeżeli są, to rzeczywiście było to nieeleganckie zachowanie - mówił Lubczyk.



Sama Ewa Kopacz dotychczas nie zabrała głosu w sprawie fotografii z rosyjskiego prosektorium.