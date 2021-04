Niewybuch w Dobrej. W czwartek ewakuacja [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W czwartek saperzy będą wydobywać 150-kilogramowy pocisk z okolic ulicy Biedronki w Dobrej.

- Informację o znalezisku otrzymaliśmy we wtorek - mówi kapitan Damian Błaszczyk z 5. Pułku Inżynieryjnego. - Ten przedmiot znajduje się pod taflą wody, jedynie 10 cm wystaje ponad taflę.



Na czas pracy saperów, konieczna będzie ewakuacja mieszkańców w promieniu 1 kilometra, czyli około 30 rodzin - dodaje młodszy aspirant Katarzyna Leśnicka z policji w Policach. - Tutaj jest plac budowy, tu są budowane domy jednorodzinne. Pracownicy, robiąc wykop odsłonili część elementu metalowego tej bomby i dalej już nie kopali, bo wiedzieli, że to może być niewybuch i od razu zostaliśmy poinformowani.



Akcja rozpocznie się o godz. 9:30. Wydobyty niewybuch przewieziony zostanie następnie na poligon w Drawsku, gdzie czeka go neutralizacja.