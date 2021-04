Prace wyprzedzają harmonogram - o tym, co dzieje się na placu budowy tunelu w Świnoujściu mówił w "Rozmowach pod Krawatem" wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

Wyspiarka wydrążyła już ponad 300 metrów przeprawy. Niewykluczone, że inwestycja będzie gotowa wcześniej, niż wynika z harmonogramu - mówił Bogucki.- Jest szansa, że te prace zakończą się, jeżeli chodzi o drążenie samego tunelu, szybciej, niż we wrześniu. Być może będzie to sierpień tego roku, a później będziemy musieli poczekać jeszcze do września, być może tylko do sierpnia skoro udało się tutaj zaoszczędzić miesiąc, żeby przejechać tym tunelem, po tym kiedy będzie tam już cała infrastruktura drogowa - tłumaczył Bogucki.Wydrążenie tunelu między wyspami Uznam i Wolin ma kosztować 900 mln zł.