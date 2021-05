Przebudowa na Osowie. "Wywoływanie burzy to zbijanie kapitału politycznego"

Wywoływanie burzy wokół przebudowy ulicy Sierakowskiej w Szczecinie to zbijanie kapitału politycznego - to opinia przewodniczącej szczecińskiej Rady Miasta Renaty Łażewskiej.

W dzisiejszych "Rozmowach pod Krawatem" uznała, że w tej sprawie nie ma niczego wyjątkowego. Dodała także, że wspieranie zamieszkałego tam przedsiębiorcy to rzecz całkiem normalna.- Wyłożył już swoje własne pieniądze, pół miliona złotych na to, żeby uzbroić ten teren; sfinansował projekt budowy tej ulicy, uzyskał wszelkie potrzebne pozwolenia, zezwolenia, więc wykonał dużą pracę. Nadal deklaruje kolejne 500 tys. złotych na partycypację w kosztach budowy tej ulicy - powiedziała Łażewska.Na przebudowę ulicy Sierakowskiej w Szczecinie Rada Miasta przekazała we wtorek ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Wywołało to sprzeciw części radnych, którzy domagali się przeznaczenia tych środków na budowę ulicy Chłodnej.