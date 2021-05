500 zł mandatu za rozmowę przez telefon [ZDJĘCIA]

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nawet 500 złotych mandatu za rozmowę przez telefon przy przechodzeniu przez przejście dla pieszych. Takie zmiany obowiązywać będą już od przyszłego tygodnia na polskich drogach.

To efekt wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa o ruchu drogowym - mówi podinspektor Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Jeżeli policjant stwierdzi, że pieszy posiada przy sobie telefon, jest zaabsorbowany w taki sposób, że nie ma możliwości oglądu sytuacji wokół, może się to kończyć konsekwencjami związanymi z popełnionym wykroczeniem.



Te konsekwencje to mandat w wysokości od 20 do 500 złotych. W ocenie samych pieszych, pomysł zmian w przepisach jest jak najbardziej właściwy. Choć nie wszyscy szczecinianie są z jego wprowadzenia w pełni zadowoleni.



- Jak dla mnie dobre, ponieważ przechodząc gapią się w telefon. Niestety mogą wpaść pod auto - mówi młody mężczyzna.



- Według mnie jest to zła opcja, bo nawet jak z słuchawkami przechodzę i rozmawiam z kimś przez telefon to jest lipa - dodaje nastolatek.



- Powiem szczerze, że nieraz jadę samochodem jako druga strona i pieszy przechodzi z telefonem i nie patrzy się, może dojść do potrącenia, więc jestem jak najbardziej za tym - podkreśla kobieta.



Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2021 roku.