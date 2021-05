Amazon ma być większy, przybędzie miejsc pracy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wójt gminy Kołbaskowo Małgorzata Schwarz wydała pozytywną decyzję środowiskową w sprawie rozbudowy centrum logistycznego Amazon znajdującego się na terenie gminy.

- Dzięki temu, będziemy mieli większy wpływ pieniędzy z podatków, a przede wszystkim przybędzie wiele nowych miejsc pracy - dodaje Schwarz w rozmowie z Radiem Szczecin. - Firma Amazon wystąpiła do gminy o wydanie decyzji środowiskowej, która ma dotyczyć rozbudowy o nowe skrzydło obecnej hali Amazona w Kołbaskowie. Wiąże się to z tym, że przybędzie miejsc pracy.



W centrum logistycznym Amazona w Kołbaskowie obecnie jest zatrudnionych około 1000 osób, którzy przyjeżdżają do pracy z całego regionu, a nawet z sąsiedniego Lubuskiego. Wysłaliśmy zapytanie do biura prasowego Amazon, jakiej wielkości będzie dobudowana hala oraz ile osób znajdzie tam zatrudnienie. Czekamy na komentarz w tej sprawie.