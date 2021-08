Szczecin tłem ślubnego filmu "Gamera"

Fot. pixabay.com / Elchinator (CC0 domena publiczna)

Ze Szczecinem łączy mnie szacunek do klubu Berserkerów i praca ze szczecińskimi fachowcami od mediów - mówi zawodnik UFC Mateusz Gamrot.

Popularny "Gamer" za kilka tygodni bierze ślub i właśnie do Szczecina przyjechał na

sesję foto i wideo.



Pytany o szczecińskich znajomych, wymienia w pierwszej kolejności Piotra Bagińskiego z Berserkers Team, który - jak mówi sam Gamer - wiele go nauczył.



- Szczecin od dawna był moim zaprzyjaźnionym miastem, a szczególnie klub Berserkers Team. Kiedy zacząłem swoją przygodę ze sztukami walki, głownie z brazylijskim ju-jitsu i MMA, to od razu na mojej drodze stanął Piotr Bagiński, który w początkach mojej kariery mną kierował i pokazywał, co i jak oraz, w którą stronę mam iść. Kształcił mnie, bardzo często bywałem u niego na treningach. Kiedy jestem w okolicach Szczecina czy przyjeżdżam do samego miasta, to nie wyobrażam sobie nie odwiedzić klubu Berserkers Team - opowiada "Gamer".



Ślubny film Gamrota będzie dziełem szczecińskiego operatora Marcina Majerskiego, a zdjęcia fotografika Daniela Stokowca. Obaj sporty walki znają od podszewki, bo na co dzień współpracują z największymi producentami odzieży dla zawodników.



Mateusz Gamrot był wielkokrotnym mistrzem federacji KSW w wadze lekkiej, w ubiegłym roku związał się kontraktem z największą federacją mieszanych sportów walki - UFC, gdzie stoczył trzy walki, z czego dwie ostatnie efektownie wygrał.