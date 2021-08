Co prędzej: tunel pod Świną, czy czynny "Labirynt" i likwidacja fontanny na Deptaku?

Fontanna na deptaku Bogusława. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Jedna niezmiennie niszczeje, druga ma być rozebrana, ale nie wiadomo kiedy - po raz kolejny szczecińscy radni pytają o miejskie fontanny.

"Labirynt" przy placu Zwycięstwa oraz fontanna na Deptaku Bogusława - wciąż nie znamy odpowiedzi, kiedy "Labirynt" doczeka się remontu, a Deptak przestanie szpecić dawno nieczynna instalacja.



Interpelacje złożyła radna Agnieszka Kurzawa. W przypadku "Labiryntu" - jak informowaliśmy wcześniej - Miasto zabezpieczyło 350 tysięcy złotych na remont. W odpowiedzi czytamy, że "dokonano aktualizacji dokumentacji [...] i złożono pozwolenie na budowę".



Następnie ma być przetarg, by wyłonić wykonawcę remontu. Ale kiedy skończą się te procedury - nie wiadomo.



Brakuje też odpowiedzi na pytanie, kiedy zniknie fontanna na Deptaku Bogusława. O tym, że jej los jest w zasadzie przesądzony Miasto informowało w maju - także w odpowiedzi na interpelację radnego.



Wtedy, w piśmie do Przemysława Słowika czytaliśmy o planach, które mamy poznać "w drugiej połowie roku". Teraz takie same słowa padają w odpowiedzi na interpelację radnej Kurzawy. Mają to być "skonkretyzowane plany związane ze zmianą wizerunku Deptaku Bogusława".