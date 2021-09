Nowe prawo dotyczące kierujących hulajnogami z problemami

Od wtorku strażnicy miejscy i gminni mogą ukarać za zbyt szybką jazdę tzw. urządzeniami transportu osobistego. Jak się okazuje, nie ma jednak odpowiedniego rozporządzenia, które upoważniałoby strażników do kontrolowania tego typu pojazdów.

Na razie jest tylko projekt - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie Joanna Wojtach.- Jest deklaracja, że do końca trzeciego kwartału to rozporządzenie ujrzy światło dzienne - mówi Joanna Wojtach.Innym problemem może być brak odpowiednich urządzeń do pomiarów prędkości - dodała Joanna Wojtach.- Będziemy opierać się tylko na obserwacji, będziemy też podpatrywać i konsultować się z kolegami z różnych innych straży. Musimy wypracować jakiś algorytm, aby do tego rzetelnie i racjonalnie się przygotować - dodaje Wojtach.Jest na to rozwiązanie - uważa Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.- Wystarczyłoby wyposażyć strażników miejskich w kamery takie jak ma policja i taki materiał, jako rzeczowy materiał dowodowy byłby wystarczający dla sądu.Zgodnie z przepisami hulajnogą elektryczną drogą lub ścieżką dla rowerów można jechać maksymalnie 20 km/h.Na chodniku może to być około 6 km/h.