Dominika Jackowski zachowa mandat radnej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Większość radnych z klubów Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych przeciw pozbawieniu mandatu radnej Koalicji Obywatelskiej Dominiki Jackowski.

Wojewoda zachodniopomorski poprosił o wyjaśnienia w związku z podpisaniem przez Dominikę Jackowski umowy z Miastem Szczecin na organizację wydarzenia Urban Street Art Festiwal. Chodzi o kwotę prawie 50 tysięcy złotych. Według ustawy, "radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy". Dyskusja w tej sprawie trwała godzinę.



Dominika Jackowski, na dzisiejszej sesji Rady Miasta mówiła, że to Inicjatywa Lokalna, z której nie odniosła korzyści majątkowych.



- Nie prowadziłam działalności gospodarczej w ramach tego wydarzenia i nie jestem beneficjentem tejże umowy - zapewniała Jackowski.



Radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki oceniał, że Dominika Jackowski nie może skutecznie kontrolować Prezydenta, gdy podpisuje z nim umowy. A korzyści są nie tylko materialne.



- Osiągnęła taki zysk, że wielokrotnie będąc organizatorką tego eventu pojawiła się w mediach. I to można wycenić. Promowanie się to jest konkretny zysk dla pani Dominiki Jackowski - uważa Matecki.



Wojewodę zachodniopomorskiego zawiadomił mieszkaniec Szczecina. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Łukasz Tyszler stwierdził, że "jaki "sygnalista", taki donos".



- Przypomina mi się taki cytat z wielkiego człowieka. Daję szansę dla tego typu ludzi, bo jak zauważa klasyk, jak ktoś się urodził człowiekiem, to łatwiej mu zostać człowiekiem niż stać się świnią - powiedział Tyszler.



Radna klubu Prawa i Sprawiedliwości Agnieszka Kurzawa oczekuje na pełną dokumentację imprezy organizowanej przez Dominikę Jackowski.



- Jak mamy oceniać kwestie formalne tego wydarzenia, tej umowy, skoro nie mamy przedstawionych faktur przez panią radną? - pytała Kurzawa.



Prawniczka Rady Miasta mówiła, że zawarcie umowy z miastem przez Dominikę Jackowski mogło być "niefortunne", ale prawa ona nie złamała. Takie stanowisko przy sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwości przegłosowały kluby Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych.