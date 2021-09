Bedka o kontrowersyjnych wypowiedziach liderów Konfederacji

Lokalny polityk Konfederacji tłumaczy zachowania liderów ugrupowania. Marcin Bedka, w "Rozmowie pod Krawatem", krytykował Grzegorza Brauna i Janusza Korwina-Mikke.

Ten pierwszy w Sejmie groził ministrowi zdrowia, że "będzie wisiał". Drugi na konferencji prasowej mówił o "naturalnej" inicjacji seksualnej, tu cytat, "są dziewczyny, które mają 12, 13 lat i są całkowicie dojrzałe, a są dziewczyny, które mają 19 lat i jeszcze nie są dojrzałe".Marcin Bedka, mówiąc o Braunie, wyjaśniał to zdenerwowaniem, które jednak nie tłumaczy takich wypowiedzi. - Jestem zły na Grzegorza Brauna, bo zamiast rozmawiać o takich rzeczach, o których on mówił, np. o covidzie, o tych wszystkich efektach, o tym, że mamy nadmiarowe zgony, to my rozmawiamy o tym, że on się zachował, tak jak się zachował, czyli po prostu głupio.- Janusz Korwin-Mikke też lider Konfederacji. Pan już kiwa głową, bo wie o co zaraz zapytam - dodał redaktor Kamil Nieradka.- Z pewnymi wypowiedziami Janusza Korwina-Mikkego ja się nie zgadzam, i to jest jedna z tych - odpowiedział Bedka.Bedka pytany o to, czy wypowiedzi Brauna i Korwin-Mikkego mogą zaszkodzić poparciu ugrupowania, odpowiadał, że "nie wie jak to wpłynie na sondaże". Przekonywał, że Konfederacja ma "wielu liderów" z różnymi poglądami.