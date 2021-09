"Lekceważenie mieszkańców, upokarzanie kierowców"

Poseł Szałabawka apelował do prezydenta Krzystka, aby ten myślał o drogach dojazdowych do planowanej budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Arogancja i upokarzanie kierowców, prezydent Szczecina "rozkopał miasto", żeby otwierać nowe ulice w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku - wyliczał w "Rozmowach pod krawatem" Radia Szczecin poseł Prawa i Sprawiedliwości, Artur Szałabawka.

Prawo i Sprawiedliwość w szczecińskiej radzie miasta jest w opozycji. Szałabawka niegdyś był radnym i - jak podkreślał - nie raz krytykował Piotra Krzystka za, w jego ocenie, błędy w planowaniu inwestycji drogowych.- Jest to lekceważenie mieszkańców i arogancja oraz upokarzanie kierowców. To widać na każdym kroku... To jest skandal: miasto, w którym nie ma miejsc do parkowania, doradcy prezydenta Krzystka, którzy wszystko robią, żeby kierowcy nie mogli się swobodnie poruszać po naszym mieście - ocenił Szałabawka.Poseł Szałabawka apelował do prezydenta Krzystka, aby ten myślał o drogach dojazdowych do planowanej budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Polityk PiS podkreślał, że ta inwestycja na pewno powstanie.