Nowa wystawa czasowa przy wejściu do "Przełomów" [ZDJĘCIA]

Fot. Paweł Szewłoga [Radio Szczecin] Fot. Paweł Szewłoga [Radio Szczecin]

"Odzyskane - Zagospodarowane - Zdemitologizowane" - to tytuł nowej wystawy czasowej, która znajduje się przy wejściu do Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie.

Na ekspozycję autorstwa Małgorzaty Bukiel i prof. Andrzeja Saksona składają się zdjęcia pochodzące ze zbiorów Instytutu Zachodniego w Poznaniu.



- Wystawa na nowo ukazuje Ziemie Zachodnie i Północne, które po II Wojnie Światowej, zostały przyłączone do Polski - powiedziała Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, dyrektor Muzeum Narodowego - Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie. - Pokazujemy zdjęcia, które wykonały ekspedycje wysyłane przez Instytut Zachodni w latach 1947-1948. Można zobaczyć bardzo ciekawe obiekty i podejrzeć, jak wyglądało życie ludzi w tamtym okresie, bo to też było dokumentowane.



Ekspozycję oglądać można do 21 października.